Fetacam inicia Mostra Oficial com espetáculo “Chão de Pequenos”, que emociona e provoca reflexão

A cena cultural de Campo Mourão ganhou um novo destaque a partir deste domingo (19), com o início da Mostra Oficial do 22º Festival de Teatro de Campo Mourão (Fetacam). Realizado pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento não apenas movimenta o calendário artístico da cidade, mas também consolida o município como um vibrante centro de difusão cultural, recebendo companhias de todo o país com produções consagradas.

Integrando as comemorações pelos 78 anos de Campo Mourão, o festival segue até o dia 26 de outubro, com uma programação intensa e totalmente gratuita. A Mostra Oficial, realizada sempre às 20h, no Teatro Municipal, é um dos momentos mais aguardados do evento, reunindo grandes nomes das artes cênicas brasileiras.

Abrindo a Mostra, o palco mourãoense recebeu a Companhia Negra de Teatro, de Belo Horizonte (MG), com o aclamado espetáculo “Chão de Pequenos”. A peça, que completa dez anos de circulação em 2025, já percorreu quase todos os estados brasileiros e foi apresentada em quatro países, sendo reconhecida por sua força poética e impacto social. A direção é de Tiago Gambogi e Zé Walter Albinati, com concepção e atuação de Felipe Oládélè e Ramon Brant.

A narrativa acompanha a jornada de Lucas Silva e Pedro Henrique, dois jovens órfãos que enfrentam o abandono parental, o racismo e as desigualdades sociais enquanto buscam um lugar no mundo. Entre orfanatos e ruas de grandes cidades, a encenação se transforma em uma fábula contemporânea sobre amizade, empatia e resistência, convidando o público a refletir sobre o poder dos sonhos diante da intolerância e da exclusão.

Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, o Fetacam é muito mais do que uma mostra teatral. “A 22ª edição do Fetacam não é apenas um evento, é uma celebração da força do teatro. É o reconhecimento do talento que percorre o país e a afirmação de que Campo Mourão é, cada vez mais, um território onde a cultura pulsa, forma plateias e transforma realidades”, destacou.

O festival, que teve início no dia 13 de outubro com a Mostra Itinerante e posteriormente a Mostra Paralela, entra agora em nova fase. Ainda neste domingo, a programação inclui as Ações Formativas, na Casa da Cultura, com a oficina “Áudio para Teatro”, ministrada por Roger Santos, de Gravataí (RS). A atividade combina teoria e prática sobre sonorização ao vivo, voltada ao aperfeiçoamento técnico e artístico de profissionais e estudantes das artes cênicas.