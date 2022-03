Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo

A Polícia Militar deteve um homem por porte ilegal de arma de fogo após ele ameaçar outro homem. Ao chegar ao endereço do suspeito, os policiais o abordaram e encontraram uma arma de fogo artesanal no calibre 22 no compartimento de uma moto Honda Biz.

A vítima relatou que foi agredida com uma coronhada na cabeça. Diante dos fatos, o acusado foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. A motoneta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran por pendências administrativas.