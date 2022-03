Padaria é alvo de furto em Campo Mourão

Uma padaria localizada na avenida John Kennedy, no Lar Paraná, foi arrombada e furtada na noite de segunda para terça-feira, em Campo Mourão. O arrombamento foi constatado ontem de manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar.

Segundo as informações repassadas para a Polícia Militar, o vidro e a grade da fachada do estabelecimento estavam quebrados. Do local foram furtados R$ 100,00 do caixa, diversos litros de bebidas e alguns alimentos. Por meio de câmeras de monitoramento foi verificado que o furto foi praticado por um homem, por volta das 5h.