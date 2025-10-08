Homem é detido em veículo suspeito de envolvimento em furto

Durante patrulhamento ostensivo, a Polícia Militar de Campo Mourão abordou na noite desta terça-feira (07) um Fiat Palio EX, verde, que, segundo informações repassadas à equipe, teria sido utilizado em um furto a estabelecimento comercial ocorrido no último domingo, 5.

Ao receber voz de abordagem, o condutor inicialmente desobedeceu as ordens e só passou a cooperar após insistência verbal dos policiais. No momento da busca pessoal, o suspeito apresentou resistência ativa, desferindo empurrões e chutes contra a equipe, sendo necessário o uso progressivo e moderado da força para contê-lo.

Nada de ilícito foi encontrado com o abordado; entretanto, no interior do veículo havia um alicate corta-frio, ferramenta comumente utilizada para romper cadeados e grades. Questionado sobre o objeto e o possível envolvimento no furto, o homem permaneceu em silêncio.

Com autorização de uma moradora, foi realizada busca domiciliar na residência onde o suspeito esteve, mas nenhum material ilícito foi localizado. O homem foi encaminhado, juntamente com o carro à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis.