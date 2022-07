Homem é detido com simulacro após briga e ameaça

A Polícia Militar encaminhou um homem para a delegacia de Campo Mourão, após ele envolver-se em uma briga e ameaçar pessoas com uma suposta arma. No entanto, na abordagem, seguranças e um policial de folga que estavam no local constataram que ele portava um simulacro de pistola.

A ocorrência foi registrada nesse domingo, 10, por volta das 22h, na área central da cidade. Segundo as informações, ele teria ameaçado atirar contra uma pessoa que tentou separar a briga em que o mesmo estava envolvido. O homem ainda desferiu um soco na boca de outra pessoa.

Após ser dominado pelos seguranças, a PM foi acionada e fez o encaminhamento do suspeito para a delegacia.