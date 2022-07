Dois jovens morrem em acidente na região de Goioerê

Um trágico acidente por volta das 19h45 desse domingo, tirou a vida de dois jovens, na rodovia PR-180, entre as cidades de Goioerê e Mariluz. A colisão foi entre um veículo Gol, placas de de Moreira Sales, e um Checrolet/Onix, de Mariluz.

Uma das vítimas foi identificada por Gilian Patrick Campos de Paula, 30 anos, morador de Moreira Sales, que estava no veículo Gol. A outra vítima fatal, do Onix, é Ana Claudia Delfino Oliveira, 29 anos.

Além das duas vítimas fatais, uma outra pessoa ficou ferida e foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros de Goioerê. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual fez o levantamento do local para entender a dinâmica do acidente, enquanto os corpos foram recolhidos pelo IML para exames de necropsia.

Com informações: Goionews