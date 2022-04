Homem é detido com pistola equipada com kit rajada

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar, nesse fim de semana, por porte ilegal de arma de fogo. Durante abordagem da Polícia Militar, a equipe encontrou no carro que ele conduzia, uma pistola calibre 9 mm, com a numeração raspada e equipada com kit rajada.

Os policiais foram também até casa dele, onde localizaram munições e uma porção de maconha. A ocorrência foi registrada após uma confusão em uma festa na Usina Mourão, onde segundo testemunhas, um dos envolvidos estaria armado.

Com base nas informações, os policiais foram para o local e, na rodovia BR-158, abordaram um Kia Sportage ocupado por cinco pessoas, dentre elas três mulheres. Ao realizar a busca no carro localizaram a arma.

O rapaz que seria o responsável pela arma disse que ele havia dispensado o carregador após efetuar um disparo. Ao ser questionado, ele disse que em sua residência havia munições.

Após autorização, os policiais foram até a casa dele e localizaram um carregador alongado contendo 20 munições intactas do mesmo calibre da arma. Também foram localizadas munições no calibre 40 e 380 e 16 gramas de maconha. Todos os materiais foram apreendidos e encaminhados, juntamente com o detido, para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. O responsável foi autuado em flagrante.

Com informações e foto: Assessoria de Comunicação/11º BPM