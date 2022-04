Contra o Ampére, Campo Mourão tenta volta o G4 do Paranaense Série Ouro

Sem tempo para descanso depois do empate em 2 a 2 com o Corinthians no último sábado, pela Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal novamente volta às atenções para o Paranaense Série Ouro, e nesta terça-feira (19) vai até Santa Izabel do Oeste (Sudoeste do Paraná), onde enfrenta às 20h30, o Ampére pela competição estadual.

Sétimo colocado com 09 pontos em seis jogos, mas com um jogo a menos que os adversários da linha de frente, Campo Mourão precisa vencer para voltar ao G4 e seguir na disputa pelas primeiras posições. Já o Ampere é o décimo na classificação com 07 pontos em cinco jogos, e se vencer vai a 10 pontos e ultrapassa, inclusive, o time mourãoense.

AUSÊNCIAS E RETORNOS

Ainda em fase de tratamento, o ala/pivô Tom segue de fora, com expectativa de retorno em breve. O atleta se lesionou na última semana de pré-temporada e ainda não estreou em jogos oficiais do Estadual e LNF. Quem também segue de fora é o fixo/ala Dudu, que na semana passada sentiu contratura nas costas, ficando de fora já do duelo com o Corinthians, no sábado passado. Por outro lado, o fixo/ala Gu Cardoso tem retorno garantido depois de cumprir suspensão contra o Operário Laranjeiras, na última rodada do paranaense.

NA TELINHA

Para ver o jogo basta acessar as redes sociais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook) e acompanhar ao vivo pela Integrado Carneiro TV. Aproveite para curtir e compartilhar o conteúdo (Facebook) e ainda seguir e ativar o sininho (YouTube) para ficar por dentro do dia a dia do Carneirão.