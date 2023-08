Homem é detido com munições de pistola 9mm

Após denúncias de que um homem embriagado estaria em um bar, no conjunto Ilha Bela, portando uma arma de fogo e também munições, a Polícia Militar foi ao local e deteve o individuo.

Ele estava com uma camionete Chevrolet/S10 de cor prata, estacionada na frente do estabelecimento. Ao realizar a busca em seu veículo, os policiais localizaram sob o banco do motorista, uma bolsa contendo um carregador de pistola 9 milímetros, municiado com 10 munições intactas.

A equipe policial deu voz de prisão e o encaminhou para a 16º Subdivisão Policial para as providências cabíveis. As munições e carregador foram apreendidas.