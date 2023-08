Idoso é agredido com taco de sinuca em bar

Um idoso de aproximadamente 65 anos foi agredido com um taco de sinuca durante desentendimento com outro homem, em um bar, no jardim Bandeirantes, em Campo Mourão.

A agressão ocorreu na noite de ontem. A Polícia Militar foi acionada, mas o agressor já havia se evadido do local. A motivação da briga não foi informada. O idoso, com ferimentos no braço e outras partes do corpo foi encaminhado pelo Samu a uma unidade hospitalar.