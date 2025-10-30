Homem é detido com moto adulterada após tentar fugir da PM em CM

Durante patrulhamento pela rua Deputado Dr. Armando Queiroz de Moraes, em Campo Mourão, a Polícia Militar avistou um homem conduzindo uma motocicleta Suzuki Yes, o qual tentou fugir ao perceber a presença da viatura. Após acompanhamento tático, os policiais conseguiram realizar a abordagem.

O condutor, de 22 anos, não portava nada ilícito, mas ao verificarem a motocicleta, os policiais constataram que o chassi apresentava adulteração, com dígitos suprimidos e desalinhados. O rapaz não possuía habilitação e relatou ter comprado o veículo por meio do Facebook, sem identificar o vendedor.

Diante da situação, a motocicleta e o condutor foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.