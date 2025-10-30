“Happy Hour” da Cmeg em Araruna

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg) e o Sistema Fecomércio Sesc Senac, em parceria com o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial), realizam nesta sexta-feira (31/10) mais uma noite de networking e moda. Será a partir das 19 horas, na loja Iolanda – Consultora de Imagem e Estilo, em Araruna (avenida 29 de Novembro, 230).

O evento será realizado no empreendimento de moda da embaixadora da Cmeg naquela cidade, Iolanda Cristina Souza. O Happy Hour de Moda constitui-se em uma iniciativa que une estilo, descontração e empreendedorismo feminino. A programação contará com desfile da nova coleção, coquetel especial e sorteios de brindes exclusivos, proporcionando um ambiente acolhedor e inspirador para mulheres que valorizam a autenticidade e a expressão pessoal através da moda.

A EMPRESA

Iolanda Souza é consultora de imagem e estilo, que atua com foco em valorizar a beleza real e a identidade de cada mulher, oferecendo atendimentos personalizados, produção de looks e um ateliê de costura que desenvolve peças sob medida. Além disso, o espaço conta com uma curadoria de moda feminina, que alia sofisticação, conforto e versatilidade.

“Mais do que roupas, queremos proporcionar experiências. A moda é uma forma de comunicar quem somos, e este evento é um convite para celebrar o brilho de cada mulher”, destaca a empresária. Já a Câmara da Mulher reforça que momentos como este fortalecem o empreendedorismo local, criam conexões entre empresárias e aproximam a comunidade de iniciativas que unem negócios, criatividade e propósito.