Homem é detido após queimar gato vivo em bairro de Campo Mourão

Um caso lamentável de maus-tratos a animais foi registrado na madrugada deste domingo, 8, no jardim Paulino, em Campo Mourão. Um homem foi detido acusado de matar um gato queimado. O animal de estimação pertencia a um casal que mora no mesmo quintal do autor do crime.

O homem relatou que ateou fogo no gato porque o animal estava doente e ele não queria enterrá-lo no quintal. O casal confirmou que o gato estava doente, mas nega ter autorizado o suspeito a queimá-lo.

O que houve, segundo as informações, foi uma discussão anterior, porém sem ameaças com faca entre as duas partes. Os restos do animal encontravam-se ainda no local em uma caixa, sendo fotografado pela equipe e repassado ao investigador de plantão.

O suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de maus-tratos e foi conduzido para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para os procedimentos de Polícia Judiciária.