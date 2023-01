Ganhadores dos prêmios principais da campanha de Natal da Acicam

Concorrido evento marcou na manhã de sábado (7/1), na praça da catedral de São José, o sorteio dos 265 prêmios da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2022”, realizada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e a prefeitura municipal. Muitos populares acompanharam o sorteio, além de lideranças empresariais, autoridades, representantes das empresas patrocinadoras da promoção e profissionais da imprensa.

O ganhador do prêmio principal – um veículo Fiat Argo completo zero quilômetro – foi Cássio Vargas, que reside na cidade de Erebango, no Rio Grande do Sul. Ele ganhou o carro com uma compra realizada no Supermercado Paraná Família. Já os ganhadores dos três caminhões de prêmios são de Campo Mourão: Lindaura Salomão (que comprou no Supermercado Paraná Família), Regeane Rodrigues Pedreiro (que comprou no Supermercado Paraná Matriz) e Cristian Serpa (que comprou no Hiper Condor). Cada um receberá uma mobília residencial – com vários eletrodomésticos -, composta por: cama de casal box, guarda roupa (seis portas), ventilador, televisor de 32 polegadas smart, rack, estofado 3 e 2 lugares, fogão quatro bocas, mesa com quatro cadeiras, cozinha/armário e pia, refrigerador de 332 litros (duas portas), liquidificador, batedeira, sanduicheira, ferro elétrico e lavadora de roupas (12 quilos).

Uma das novidades da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” foi o prêmio de um ano de compras de supermercado grátis. A ganhadora foi Virgínia Giovanelli, com uma compra realizada no Supermercado Paraná Família.

No evento deste sábado, que aconteceu na Vila Acicam, também foram sorteados 260 vale compras: 10 no valor de R$ 1.000,00; 50 de R$ 200,00 e 200 no valor de R$ 100,00. A Acicam entrará em contato com os ganhadores e a relação dos contemplados será divulgada pelas redes sociais da entidade.

Mais de R$ 200 mil foram distribuídos em prêmios e o sorteio contou com a participação do presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, além de diretores da entidade. Também o prefeito Tauillo Tezelli participou do evento. Foram distribuídos mais de 1 milhão de cupons para concorrer aos prêmios e cerca de 200 empresas participaram da promoção.

A campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” foi promovida pela Acicam e a prefeitura municipal, com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa e a Unimed Campo Mourão. Teve ainda o apoio da Cresol, Sicredi e Sicoob, além da Viasoft Pay e do Colégio Adventista.