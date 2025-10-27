Equipes de emergência são acionadas para ocorrência falsa em Campo Mourão

Equipes de emergência foram mobilizadas na noite deste domingo (26) para atender a uma suposta ocorrência de ferimento por arma branca na rua Portugal, no jardim Europa, em Campo Mourão. De acordo com as informações, o chamado indicava que uma pessoa estaria ferida, o que levou ao deslocamento imediato de equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Suporte Avançado de Vida do SAMU.

Ao chegarem ao endereço informado, os socorristas constataram que não havia nenhuma vítima e que tudo não passava de um trote. O caso gerou indignação entre os profissionais, que destacam o desperdício de recursos e o risco causado a pessoas que realmente precisam de atendimento emergencial.

Segundo as equipes, cada vez que um chamado falso é atendido, há atraso no socorro de outras ocorrências reais, além do gasto de combustível, deslocamento de viaturas e desgaste das equipes. O Corpo de Bombeiros e o SAMU reforçam que trotes são crimes previstos no Código Penal, podendo resultar em multa e até prisão para os responsáveis.

As autoridades fazem um apelo à população para que utilize os números de emergência — 190 (Polícia Militar), 193 (Bombeiros) e 192 (SAMU) — com responsabilidade e consciência. Situações como essa colocam vidas em risco e comprometem o trabalho de quem está na linha de frente para salvar pessoas.