Marcado pela participação de crianças, jovens e adultos, Empreende Week termina nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira (9/10), em Campo Mourão, o Empreende Week, que acontece no Mourão Garden Eventos e faz parte das comemorações dos 78 anos de emancipação do Município. Milhares de crianças, jovens e adultos passaram pelo evento de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo desde a noite da última segunda-feira.

Na programação da manhã desta quinta-feira está o VII Setorial de Inovação, o II Setorial de Ciência e Tecnologia e o II Encontro do SRI – Noroeste Paraná: 8h40min – Apresentação do Ecossistema de Inovação de Campo Mourão (com Eduardo Akira Azuma), 9 horas – palestra “Aumento do nível de maturidade dos ecossistemas de inovação” (com Heverson Feliciano/Sebrae), 10h05min – Apresentação dos ecossistemas de inovação dos SRI – Corredor de Inovação (com Rafael Pequito e Rogério Tonet), 10h40min – Lançamento oficial do Corredor de Inovação; 11 horas – Entrega do Boletim e Inovação do Ecossistema de Campo Mourão (com Jackeline Favro e Thays Perassoli Boilo), 11h15min – Entrega dos boletins de inovação dos ecossistemas de inovação dos SR1Is Noroeste.

No Palco EW 2 será realizada a II Bancas Finais do Circuito Ideathon – Ensino Médio Técnicos, com apresentação dos pitchs (8h40min). Já no Espaço Futuro acontece Oficina dos Sonhos by Sebrae (7h30min) e Desafio simultâneo de Xadrez (9h20min). Por sua vez, no Espaço C&T by Centro de Inovação será realizado cursinho solidário (9 horas – Gustavo Pricionotto) e Comendo Bem – da Embalagem à cozinha – Entendendo rótulos e boas práticas de higiene (10 horas – Fábio Scopel).

A programação da manhã inclui ainda a Oficina Projeto Técnico by Educere (8h10min), Passa e Repassa (8h30min), Pitch do Núcleo Regional de Educação (9h20min), apresentação de projetos Educere (10h30min), exposição de startups (a partir das 7h30min), Feirão do Emprego e Estágio by IEL.

Uma das atrações da manhã será o encerramento dos lançamentos de foguetes de garrafas pet.

TARDE

Para o período da tarde está marcado o I Setorial de Cultura, com o lançamento de mapas culturais – plataforma Vamos Lá e do Festival de Teatro (14h10min). Também será realizada a oficina para estudantes – Caminhos para aprendizagem significativa no Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã da Escola (13h30min).

Mais atividades: 14 horas Case Tecnova III – Os desafios das parcerias; Oficina de Inovação (14h10min), Oficina Perfil Empreendedor (15h10min), Oficina de Comunicação (16th10min), Passa e Repassa (15 horas), Pisando na Bola (15h30min), Batalha de Pitch (16 horas), Rodada de Mentoria (16h30min), exposição de startup, Feirão do Emprego e Estágio.

NOITE

O encerramento será com a intervenção teatral “Imagine um mundo sem arte” (19 horas), premiação do NASA Space Apps 2025 by Idea5 (19h30min)