Homem é detido após ameaçar a ex-companheira

Um rapaz de 24 anos foi detido por volta das 21h40 desta quarta-feira, após ser acusado pela ex-companheira de ameaça. A ocorrência foi registrada no conjunto Fortunato Perdoncini.

A mulher relatou que seu ex-companheiro teria passado várias vezes com um veículo em frente à casa dela e, por telefone, feito ameaças de morte a ela e ao atual namorado.

Com base nas informações sobre o veículo, os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito na região central da cidade, já por volta das 23h.

No carro dele os policiais localizaram um facão, que foi apreendido. O suspeito e o objeto foram apresentados na 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. As vítimas também estiveram da delegacia para que fossem adotadas as devidas providências.