Adolescente morre em confronto com a polícia e carro é recuperado

Um adolescente de 17 anos acabou baleado e morto ao trocar tiros com a Polícia Militar, por volta da 1 hora da madrugada desta quinta-feira (14). Os policiais faziam buscas para localizar um veículo Fiat Pálio, que havia sido furtado ontem à noite. Um outro suspeito fugiu.

A equipe da PM recebeu informação por volta da meia-noite, de que o Pálio, furtado horas antes, teria sido visto nas imediações da Vila Cândida.

Com base nas informações, os policiais realizaram patrulhamento, no entanto naquele momento o veículo não foi encontrado. Logo depois, já por volta da 1h, a Central da PM foi informada pelo proprietário que o veículo teria sido seguido por ele, abandonado nas imediações do jardim Copacabana, ao lado de uma plantação de milho.

Uma equipe da Rotam realizou buscas no entorno e percebeu movimentação de pessoas em meio à plantação. Dois suspeitos correram e atravessaram a rodovia BR-487.

Neste momento os policiais que estavam na ocorrência deram voz de abordagem, no entanto um dos suspeitos efetuou três disparos contra a equipe policial.

Na tentativa de cessar a ação do atirador e preservar a integridade física dos integrantes da equipe, foi realizado um disparo de arma de fogo que atingiu o rapaz. Ele caiu na Rua Luiz da Silva Rézio, enquanto o outro conseguiu fugir.

Ao lado do rapaz atingido, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com três cartuchos deflagrados e outros três intactos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado até a Central Hospitalar, onde não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

O veículo recuperado foi encaminhado até a delegacia.