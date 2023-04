Homem é brutalmente espancado e fica com fratura exposta em CM

Em um ato de extrema violência, sem que a vítima tivesse qualquer chances de defesa, três homens invadiram a casa de um morador do jardim Silvana, em Campo Mourão e o espancaram covardemente com um pedaço de madeira (caibro). A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira, 12.

Segundo as informações, o homem de 32 anos, ficou gravemente ferido, inclusive com fratura exposta. Os agressores agiram como se estivessem com muita raiva da vítima. A motivação teria cunho passional, segundo a Polícia Militar

Vizinhos, percebendo a ação, acionaram a Polícia Militar e o Samu. Rapidamente as equipes chegaram ao local e prestaram atendimento à vítima que estava consciente, mas muito machucada, com fraturas nos dedos da mão direita, perna e braço.

O homem, que tem passagens no meio policial, não quis informar quem seriam os agressores e não deu mais detalhes sobre a motivação. Disse apenas que era por motivo passional. Ele foi encaminhado ao hospital pelos socorristas.