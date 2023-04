Inscrições para candidatos ao Conselho Tutelar vão até dia 28 de abril

Estão abertas até o dia 28 de abril as inscrições para quem tem interesse em disputar a eleição do Conselho Tutelar de Campo Mourão. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16h30, na Rua Brasil (nº 560), Jd. Laura, Campo Mourão – PR, na Secretaria Executiva dos Conselhos. Os documentos exigidos devem ser entregues em envelope lacrado.

Os requisitos para concorrer à eleição estão publicados no link: https://abrir.link/S11QA. O candidato deve ter idade superior a 21 anos, residir em Campo Mourão no mínimo há dois anos, possuir Carteira Nacional de Habilitação, comprovar escolaridade mínima de nível superior completo, experiência de atuação em atividades ligadas à promoção, proteção ou defesa dos direitos da criança e do adolescente, entre outras exigências.

O Conselho Tutelar é o órgão colegiado encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Em Campo Mourão são cinco vagas, escolhidas por voto direto da população. Este ano, em razão de mudança na legislação, o eleitor poderá votar em apenas um candidato. Este ano a eleição será realizada no dia 1º de outubro. O conselheiro tutelar é remunerado pelo município e o tempo de mandato no cargo é de quatro anos.