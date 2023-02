Homem é baleado por dupla em moto na Avenida das Torres

Um homem de 32 anos foi baleado no peito no início da manhã de hoje, enquanto seguia para o trabalho, na Avenida das Torres, esquina com rua Colmeia, em Campo Mourão.

De acordo com as informações, dois homens em uma moto efetuaram o disparo de arma de fogo, a princípio usando uma arma longa.

A vítima, que possui várias passagens pela polícia, entre elas por uso de documento falso, homicídio e porte de arma de fogo foi ferido na altura do peito. Ele foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro pelo Samu e não corre risco de morte. A Polícia Militar fez diligências, mas não localizou a dupla autora do crime.

Com informações: Comunicação Social do 11° BPM