Homem é preso e confessa assassinato de médico e de testemunha do crime

A Polícia Civil de Umuarama já elucidou o assassinato do médico pediatra Renan Tortajada, 35 anos, e de uma travesti que teria testemunhado o crime. Na manhã desse domingo, os policiais prenderam um rapaz de 25 anos e ele confessou ter matado o médico e uma testemunha ocular do crime

O jovem foi preso pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte), homicídio e ocultação de cadáver. Além do carro do médico, ele também se apossou de seu computador e de um cartão de crédito, entregues a uma pessoa na cidade de Quarto Centenário, região de Goioerê, em troca de dinheiro para abastecer o veículo de Tortajada.

De acordo com o tenente Ramalho, da Polícia Militar, as duas mortes teriam sido o desfecho de um encontro que o médico teria marcado por rede social com seu algoz em um parque que fica ao lado do estádio municipal, na região central de Umuarama, onde o corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa.

Tortajada era solteiro e morava em Toledo, mas também trabalhava na rede de saúde de Guaíra. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (17), horas depois de ligar para os pais dizendo que estava pegando a estrada para visitá-los em Maringá.

O corpo do médico foi encontrado por volta das 13h30 deste domingo (19) em uma vala aberta ao lado do muro que separa o bosque Uirapuru do estádio Lúcio Pipino, em Umuarama. Um dos homens presos no final da manhã com o carro do médico confessou o crime.

O homem disse que conhecia Tortajada há pelo menos um ano e que mantinha um relacionamento com ele. À polícia, o autor confesso afirmou que atualmente reside em Umuarama, mas que é natural de Goioerê. O rapaz relatou que teve uma divergência do médico por causa de dinheiro, algo em torno de R$ 200.

Ele disse que matou Tortajada no início da madrugada da última sexta-feira (17), com uma pedra de concreto pontiaguda dentro do bosque. Na sequência, arrastou o corpo até o muro, onde cavou uma vala rasa e enterrou a vítima.

O agressor relatou ainda que uma travesti teria presenciado o crime e por isso também foi assassinada. O corpo desta segunda vítima foi colocado no porta-malas do carro do médico e levado até uma área rural do município de Maria Helena, onde foi deixado. A polícia agora investiga se o outro rapaz preso com o carro de Tortajada teve participação na morte do médico.

Com informações: Alertaparana e Goionews