Homem é baleado em tentativa de homicídio em Campo Mourão

Um homem ainda não identificado foi vítima de uma tentativa de homicídio no final da tarde deste sábado, 20, em Campo Mourão. Dos seis tiros disparados pelo agressor, pelo menos cinco teriam alvejado o homem. O crime ocorreu na esquina da rua Sangue de Boi com a avenida Presidente John Kennedy, no conjunto Cohapar. O Samu foi acionado e prestou atendimento encaminhando a vítima ao hospital. A Polícia Militar também esteve no local e faz diligências para tentar prender o autor dos disparos. Mais informações em breve.