Homem é baleado com vários disparos e fica em estado gravíssimo

Um homem foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo no final da tarde deste sábado (20), na rua Sangue de Boi, às margens da rodovia John Kennedy, em Campo Mourão.

De acordo com informações, a vítima caminhava pela via quando foi surpreendida pelos atiradores. Pelo menos seis disparos foram efetuados, sendo que cinco atingiram o homem, alguns deles transfixando o corpo.

Testemunhas relataram que ouviram os tiros e, ao saírem para verificar, viram o homem ainda tentando correr antes de cair, já ensanguentado. Moradores acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar.

Equipes de resgate estiveram no local e prestaram atendimento emergencial à vítima, que foi encaminhada em estado gravíssimo ao hospital de Campo Mourão.

A perícia aponta que, possivelmente, foi utilizada uma arma do tipo revólver, já que não foram encontradas cápsulas no local, o que normalmente ocorreria em casos de disparos com pistola.

A Polícia Civil deve investigar a motivação e a autoria do crime.