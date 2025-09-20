Casa é destruída por incêndio na cidade de Farol

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência de alvenaria na noite desta sexta-feira (20), na rua Lagoas, região central de Farol.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas devido à distância, quando chegaram ao local a casa já estava totalmente tomada pelas chamas. A cidade conta ainda com o apoio de um caminhão-pipa para situações emergenciais, mas a propagação do fogo foi tão rápida que nada pôde ser salvo.

Os moradores perderam todos os bens materiais e ficaram apenas com a roupa do corpo. Felizmente, não houve registro de feridos.

A Polícia Militar esteve no local para garantir a segurança da área, enquanto os bombeiros realizaram o trabalho de extinção e rescaldo.