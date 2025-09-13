Homem é atingido por garrafada em bar e agressor é preso em Mamborê

A Polícia Militar atendeu na tarde deste sábado (13), uma ocorrência de lesão corporal grave em um bar na cidade de Mamborê. A equipe foi acionada após uma ligação informar que um homem havia sido atingido no pescoço por uma garrafada e perdia muito sangue.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima, de 59 anos, com um ferimento profundo. O atendimento médico foi solicitado imediatamente. A vítima informou que o agressor seria um conhecido da região, que havia saído recentemente do sistema prisional, e que fugiu após o ataque.

Com base nas informações repassadas, a Polícia Militar realizou buscas e localizou o suspeito nas proximidades de sua residência. Durante a abordagem, os policiais notaram manchas de sangue em suas roupas, e a mãe do suspeito também apresentava ferimentos. Questionado, o homem alegou ter agido em legítima defesa.

O suspeito foi preso, recebeu atendimento no hospital municipal e, em seguida, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Já a vítima, devido à gravidade do ferimento, precisou ser transferida para um hospital em Campo Mourão.