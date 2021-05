Homem é assassinado com tiro no peito em Campo Mourão

Mais um homicídio foi registrado neste domingo, em Campo Mourão, o oitavo desde o início do ano. A vítima foi um homem de 46 anos, identificado por Odair José dos Santos. Ele estava na companhia de outras pessoas, no final da rua Ubirajara Giani, na Vila Cândida, quando um homem chegou em uma caminhonete de cor preta e começou a atirar.

Alvejado no peito – possivelmente a bala atingiu o coração -, Santos não resistiu e morreu no local. A Polícia Militar foi acionada e chegou junto com o Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito.

Enquanto ainda fazia o levantamento da ocorrência, a Polícia Militar recebeu informação de que outro homem havia dado entrada no hospital Pronto Socorro, ferido a tiros. Há suspeitas, segundo a PM, de que ele teria sido o autor do crime. Também será investigado uma suposta troca de tiros no local.

“Pessoas que estavam no local passaram essa informação, mas tudo ainda precisa se investigado para saber se essa pessoa que deu entrada no hospital tem ligação mesmo com o crime”, disse o tenente Gabriel, do 11º Batalhão da Polícia Militar. O corpo foi encaminhado ao IML.