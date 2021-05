Fiscalização no “Gramadão” apreende drogas e dispersa aglomeração

Ponto de encontro de muitos jovens nos fins de semana, o “Gramadão”, às margens da rodovia PR 158, no anel viário, foi alvo de mais uma operação na noite deste sábado, envolvendo a Polícia Militar, Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Diretoria de Trânsito (Diretran) e a equipe de fiscalização da Prefeitura.

Apesar de ter diminuído o número de pessoas no local, as equipes ainda tiveram que dispersar alguns grupos de jovens, para evitar aglomeração. Os policiais também revistaram as pessoas e os veículos.

Houve apreensão de certa quantia de drogas no local. “É um local onde chega a reunir até 500 pessoas, mas neste fim de semana havia menos, mesmo assim foi preciso dispersar o grupo para conter aglomeração. Também encontramos drogas no local”, disse o tenente Barreto, do 11º Batalhão da Polícia Militar.

Os fiscais da prefeitura também notificaram e orientaram os frequentadores do local para que evitem aglomeração, lembrando que o índice de infecção do coronavírus continua em ascensão, com a Santa Casa sem vagas na UTI.

“O índice de infestação e de mortes pela covid continua alto em Campo Mourão. Não dá para relaxar. Sabemos que o Gramadão, em si, é um lugar seguro, mas o problema são as atitudes de algumas pessoas que ali frequentam. Há também o consumo de drogas e de álcool, o que faz aumentar o risco de acidentes, principalmente por ser um local ao lado de uma rodovia bastante movimentada”, afirma. Segundo o tenente Barreto, as operações no Gramadão vão continuar.