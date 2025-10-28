Homem é assassinado a tiros em Mariluz

Um homem de 39 anos foi morto com pelo menos quatro tiros na noite dessa segunda-feira, 27, na cidade de Mariluz. O crime ocorreu por volta das 23h, em uma casa onde a vítima teria sido alvejada.

O homem, que trabalhava de servente de pedreiro, morreu no local. O autor dos disparos, um jovem de 24 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Umuarama.

Conforme informações ainda não confirmadas, havia desavenças entre a vítima e o atirador. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Umuarama, para os exames de necropsia.

Fonte: Goionews