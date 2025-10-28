Acicam Jovem recebeu premiação máxima em congresso da Faciap

Pela pontuação alcançada ao longo do ano pela sua atuação, o Conselho de Jovens Empresários de Campo Mourão (Acicam Jovem) recebeu a premiação máxima no evento “Melhores do Ano”, realizado no último final de semana, em Foz do Iguaçu. A cerimônia fez parte da programação do 8º Congresso Empresarial Paranaense, promovido pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap).

Foi o terceiro ano consecutivo que a Acicam Jovem, presidida por Christopher Cionek, recebeu a premiação máxima Araucária – Pinhão de Ouro. Na cerimônia, o “braço” jovem da Acicam foi representado por Nicoly Lopes e Thamara Marcacini. Pela sua desenvoltura e empenho em promover o desenvolvimento de jovens líderes em nossa cidade, a Acicam Jovem somou 1.096 pontos.

O “Melhores do Ano” é organizado pela Faciap Jovem e mobiliza os conselhos de jovens empresários de associações comerciais de todo o Paraná. O presidente da Acicam, Francisco Viudes, esteve presente na premiação da Acicam Jovem.

DIRETORIA

Está assim composta a diretoria da Acicam Jovem: Jessica Introvini (vice-presidente), Thamara Marcacini (secretária), Bárbara Krominski (diretora de marketing e comunicação), Carlos André dos Santos (diretor de projetos), Natália Machado (diretora de integração) e Nicoly Lopes (diretora de eventos). O conselho – que atualmente conta com a participação de aproximadamente 25 jovens empreendedores – reúne-se todas as quartas-feiras, a partir das 7h15min, na Acicam.