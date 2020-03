Homem é agredido por dono de bar durante discussão

Um homem de 38 anos ficou gravemente ferido após envolver-se em uma briga com o dono do bar onde estava, na região do jardim Aeroporto, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, por volta das 23h de ontem, na rua Prefeito Pedro Viriato, quase esquina com a rua Vassílio Boiko.

Conforme as informações, o homem estava bebendo no estabelecimento, quando teve início uma discussão entre ele e o comerciante. Os dois partiram para as vias de fato, quando o dono do estabelecimento o agrediu com chutes.

A vítima caiu, bateu a cabeça e foi atendido em seguida pelo Siate em estado grave. A Polícia Militar foi acionada, mas o agressor fugiu do local. O motivo da briga ainda não foi apurado.