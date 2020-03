Coamo implanta medidas de prevenção contra o Coronavírus

Pensando no bem-estar e na saúde dos seus cooperados, funcionários e comunidade, e considerando a declaração de pandemia para o Coronavírus, que está afetando todos os setores do mercado mundial, a Coamo sensibilizada com a situação, criou o Comitê de Prevenção ao Novo Coronavírus. O Comitê é composto pelo presidente dos Conselhos de Administração da Coamo e Credicoamo, diretorias Executivas da Coamo e Credicoamo, e gestores das áreas de Recursos Humanos, Administrativa, Compras de Bens de Suprimentos, Comunicação e Organização e Gestão da Qualidade.

Como resultado emergencial do Comitê de Prevenção foi elaborado um Plano de Contingência visando providências para o engajamento e a participação de funcionários e cooperados e, também, de clientes, fornecedores e outros, no ambiente da cooperativa. ” O Plano de Contingências está sendo implantado mediante divulgação nos diversos canais internos e externos com apresentação das medidas de caráter preventivo que já estão sendo efetivadas em todas as Unidades da Coamo, Credicoamo, Arcam, Fups e Via Sollus”, explica Airton Galinari, presidente Executivo da Coamo.

PROVIDÊNCIAS

Atendendo orientação do Ministério da Saúde, entre as ações contempladas no Plano de Contingência, estão o cancelamento de todos os eventos programados no âmbito da cooperativa até dia 30 de junho, os quais possibilitariam aglomeração de grande público, como os Jogos Inter-Unidades da Coamo (JIU), Festa do Dia do Trabalho, cursos e eventos para a Família Cooperativista (FamíliaCoop) envolvendo cooperados, cooperadas/esposas e filhas de associados.

A diretoria informa que também foram canceladas viagens externas de funcionários para participações em cursos, congressos, bem como, o recebimento de visitas à Coamo na Sede e nas suas indústrias. Também estão cancelados cursos e treinamentos presenciais para funcionários, e liberados somente aqueles que possam ser realizados por meio de transmissão virtual, desde que com número reduzido de pessoas.

AÇÃO DE TODOS

“Estamos atentos e promovendo medidas com o objetivo de prevenção contra esta doença, mas o sucesso delas será com o envolvimento e mudança de hábitos em nosso dia a dia, como os de lavar as mãos várias vezes ao dia, evitar aglomeração de pessoas e mudar a forma de cumprimento, trocando os apertos de mão e abraços por sorrisos e gestos à distância, tendo bom senso e respeitando o próximo”, orienta Carlos Eduardo Rosa Mildemberger, médico do Trabalho na Coamo, acrescentando que, “com estas medidas e participação de todos será possível mudar a história da doença no Brasil.”

SERVIÇO

A missão da Coamo é agregar valor à produção dos associados. Com sede em Campo Mourão e unidades em outros 70 municípios no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, a cooperativa presta serviços para mais de 29 mil cooperados por meio do trabalho de mais de oito mil funcionários.