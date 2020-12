Ladrão é preso após furtar botijão de gás

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 21h30 dessa terça-feira, após arrombar uma residência e furtar um botijão de gás, na Travessa Operária, na Vila Urupês. Após o furto, o homem foi perseguido por populares e abandonou o objeto na rua.

Ele conseguiu fugir, os policiais militares estiveram no local e com base nas características conseguiram localizá-lo. Aos policiais ele confessou o crime. A moradora da residência estava trabalhando no momento da ação. Ele foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante por furto.