Homem é preso por ameaças e importunação sexual, em Peabiru

Em Peabiru, um homem foi preso ontem, acusado de ameaçar a ex-mulher e o atual companheiro dela, além de importunação sexual. Após a Polícia Militar de ter saído do local, ele teria retornado e beijado a força a ex-mulher.

A vítima, de 51 anos, disse que o ‘ex’ não aceita o fim do relacionamento e tem ido com freqüência até a casa dela, onde faz ameaças de morte, inclusive a seu atual marido.

A PM foi acionada ontem e o encontrou ainda na residência, porém, as vítimas não quiseram representar contra o autor dos fatos. No entanto, assim que os policiais saíram do local, a mulher os acionou novamente, informando que o acusado havia retornado e a beijado sem o seu consentimento, bem como feito novas ameaças com o objetivo de forçá-la a reatar o relacionamento.

Diante dos fatos a equipe policial deu voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado até a delegacia.