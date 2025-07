Homem é detido com veículo furtado em Campo Mourão

Um veículo com alerta de furto foi recuperado pela Polícia Militar durante patrulhamento no jardim Maria Barletta no início da noite desta terça-feira, 29. O automóvel, um Fiat/Palio, estava estacionado na via pública quando foi identificado pelos policiais.

No momento da abordagem, um homem de 32 anos chegou ao local e se apresentou como proprietário do carro. Segundo ele, o veículo teria sido adquirido por meio de uma negociação realizada pela plataforma Facebook, entre os meses de novembro e dezembro de 2024, pelo valor de R$ 8 mil.

O suspeito foi informado sobre o registro de furto do automóvel. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e, juntamente com o veículo, foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.