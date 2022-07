Homem com passagem por homicídio é preso com carro roubado em CM

Um homem de 31 anos com passagem pela polícia por homicídio e receptação, foi preso na manhã desta sexta-feira, 1, no centro de Campo Mourão, com um carro roubado, ontem, em São Carlos do Ivaí

A Polícia Militar foi informada sobre um veículo suspeito Chevrolet Cruze, circulando na área central da cidade e, durante diligências, visualizou o automóvel nas proximidades da Catedral São José.

A equipe fez a abordagem e ao pesquisar na base de dados da Secretaria de Segurança Pública (SESP), constatou que o mesmo havia sido roubado ontem na cidade de São Carlos do Ivaí.

O condutor do veículo foi detido e encaminhado juntamente para a sede da 16ª Subdivisão Policial (SDP). O carro também foi entregue na delegacia.