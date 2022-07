Cerimônia marcou aniversário de 58 anos do Paço Municipal e da Bandeira de Campo Mourão

Uma cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (1º), no mini-auditório da prefeitura, marcou o aniversário de 58 anos da prédio do Paço Municipal e da bandeira do município, comemorados no dia 29 de junho. Participaram da solenidade Régis Cristiano Pol e Angela Maria de Oliveira, netos de Antonio Teodoro de Oliveira, que era o prefeito quando foi iniciada a construção do prédio da prefeitura, em 1962.

“Muito honrado em representar nossa família nessa homenagem, um momento muito importante para a história da cidade, que teve a contribuição do meu avô, que foi um dos pioneiros”, disse Régis, que falou em nome da família. Durante a cerimônia Angela Maria foi convidada a conduzir e entregar ao prefeito Tauillo Tezelli a primeira versão da bandeira, ao som do Hino de Campo Mourão, executado por músicos do Conservatório Municipal e pela professora de canto Leide Daiane.

O prefeito Tauillo lembrou que a escolha da bandeira, na época, teve participação da população. “Estamos mostrando e divulgando um pouco da história da cidade, que muitos não sabem. É importante mostrar à geração atual a história dos que ajudaram a construir a cidade e queremos, sempre que possível, fazer isso”, disse o prefeito. O padre Jurandir Coronado Aguilar, da Catedral São José, também participou representando o bispo Dom Bruno e proclamou uma bênção.

A construção do Paço Municipal começou em 1962 e foi concluído em 1964, já na gestão do prefeito Milton Luiz Pereira. A inauguração deu-se em 29 de junho de 1964, com missa campal, descerramento da placa inaugural pelo prefeito Antônio Teodoro de Oliveira e pelo advogado Francisco Irineu Brzezinski.

A bandeira foi criada em 1964 por uma comissão liderada pelo professor Ephigênio José Carneiro. Seis modelos para escolha popular foram expostos no hall do então Cine Plaza. O modelo vencedor foi divulgado em ato oficial dentro das novas instalações da Câmara de Vereadores. A bandeira sofreu alterações heráldicas em 1973 e 2005.