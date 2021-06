Homem com faca cravada nas costas pede ajuda em chácara

Atos de violência marcaram a região nas últimas horas. Além de duplo-homicídio em Fênix e mais outro assassinato em Corumbataí do Sul, um homem levou uma facada nas costas, em Campina da Lagoa. A vitima, com a faca cravada nas costas, chegou em uma chácara, onde pediu ajuda, por volta das 17h40 de ontem.

A Polícia Militar foi acionada pelo dono da propriedade, que disse ter sido surpreendido por um homem pedindo socorro, pois estava com uma faca cravada em suas costas e a princípio dizia que tinha sido assaltado.

Diante da situação, a equipe policial deslocou ao local e já fez contato com o hospital municipal para que fosse providenciado o socorro da vitima.

A vítima foi encontrada consciente no local, mas se negou a dizer o que tinha ocorrido. Após mais alguns questionamentos, o rapaz disse que outro homem estaria com ele nas proximidades e, em determinado momento, ele foi atacado com um golpe em suas costas. O agressor fugiu.

A vítima disse que tentou tirar a faca com suas mãos, porém não obteve êxito. A ambulância municipal esteve no local e realizou o encaminhamento da vítima para o Hospital Municipal.