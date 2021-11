Homem com duas pistolas assalta mercado e leva R$ 1,6 mil em CM

Um homem armado com duas pistolas invadiu um mercado no jardim Modelo, anunciou o assalto e levou cerca de R$ 1,6 mil em dinheiro. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, por volta das 9h de ontem.

As imagens mostram que o rapaz estava bastante exaltado e chegou a agredir funcionários do local antes de sair levando o dinheiro. Segundo as informações, ele saiu a pé e não foi localizado pela Polícia Militar.

OUTRO ASSALTO

Já na noite de ontem, por volta das 22h50, um outro estabelecimento comercial localizado na Avenida Norberto Marcondes também foi alvo de um assaltante.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, três pessoas armadas chegaram ao local e deram voz de assalto. Os bandidos roubaram três celulares, um violino, uma câmera fotográfica e um veículo GM/Cruze de cor preta.

Os bens roubados são de vítimas diferentes, que estavam no local no momento do roubo. A PM realizou buscas pelos suspeitos, porém eles não foram encontrados.