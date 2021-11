Triatleta mourãoense garante vaga para o Mundial de Aquabike

Com mais uma grande performance no Campeonato Brasileiro de Aquabike, o triatleta mourãoense Henrique Pedroso Silvério, conquistou uma vaga para o Campeonato Mundial de Aquabike de 2022, que acontece em Abu Dhabi (Emirados Árabes).

O Campeonato Brasileiro foi disputado nesse fim de semana em São Bernardo do Campo (SP) e valia vaga para o Campeonato Mundial do próximo ano. “Nesse final de semana em que comemorei meu aniversário tive a felicidade em conquistar uma vaga para o Campeonato Mundial de Aquabike e voltar com a mala mais pesada”, disse o atleta.

Silvério diz estar feliz em representar Campo Mourão, seu time e o Centro Universitário Integrado em mais uma prova oficial depois de tempos de incerteza vividos durante a pandemia.

“Agora é foco total para a única etapa do Campeonato Brasileiro de Triathlon que será realizada em Brasília, no dia 5 de dezembro que também valerá vaga para o Campeonato Mundial de Triathlon”, afirmou.