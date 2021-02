Homem com diversas passagens por furto é preso em C. Mourão

Um homem identificado pelas iniciais L.S.E., 34 anos, conhecido no meio policial como “Buia”, foi preso nesta segunda-feira pela equipe K9 (operações com Cães) da Polícia Militar, no jardim Alvorada, em Campo Mourão.

Ele estava com um mandado de prisão expedido pela comarca de Arapongas. O detido coleciona diversas passagens policiais pelo crime de furto, em Campo Mourão. Em muitos desses arrombamentos, “Buia” foi flagrado peles câmeras de segurança.

A Polícia Militar já havia recebido várias denúncias sobre ele, muitas delas nas proximidades dos locais em que o mesmo permanecia alojado. Os ataques ocorriam sempre de madrugada.