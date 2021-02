Sou Arte: prestação de contas do projeto “Campo Mourão Cidade Natal”

Nesta terça-feira (23/02), às 8h30min, a Associação Sou Arte (ASA) realiza a prestação de contas do projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020”. O evento vai acontecer em sistema remoto através do aplicativo Meet com transmissão direto do estúdio e deverá reunir na reunião online autoridades e representantes das empresas patrocinadoras e de instituições parceiras, além da imprensa.

A apresentação da prestação de contas será feita pela diretora executiva da Associação Sou Arte, Edilaine Maria de Castro. Mesmo com todas as restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, a quarta edição do projeto marcou o Natal passado com variadas atividades de cunho cultural em Campo Mourão. Entre elas, a apresentação do tradicional espetáculo de abertura da programação transmitido de forma online pelas redes sociais.

Também foram realizadas Carreatas Natalinas sobre Rodas que percorreram um grande número de bairros e a região central da cidade, além da sede do distrito de Piquirivaí. A programação contou ainda com a tradicional Mostra Cultural, realizada também através das redes sociais.

O projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020” tem a Associação Sou Arte como entidade executora e para viabilizar a ação, a entidade capta recursos junto a empresas, através da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo). Parte do Imposto de Renda devido pelas empresas patrocinadoras é destinada ao projeto.

Nesta edição, o projeto “Campo Mourão Cidade Natal” contou com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. O projeto tem ainda o apoio da prefeitura de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).

Transformar o Natal de Campo Mourão em referência estadual foi a proposta que levou a criação do projeto Campo Mourão Cidade Natal. No início de 2017, quando assumiu pela terceira vez o governo municipal, o prefeito Tauillo Tezelli procurou a Associação Sou Arte para lançar o desafio. Desde então, a cidade passou a marcar o Natal com muitas atividades e atrações, que atraem não apenas os mourãoenses, mas também a região e até visitantes de outros centros.