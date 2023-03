Homem baleado morre no hospital, e CM chega a quatro homicídios no ano

Morreu na noite de ontem, após ser encaminhado ao hospital Santa Casa, o rapaz identificado por Adriano de Lima, 29 anos, que havia sido baleado no inicio da noite, no jardim Alvorada, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua João Gustavo Quennehen e foi o quarto homicídio do ano na cidade.

Segundo informações da Policia Militar, o rapaz foi chamado no portão por uma ou duas pessoas que chegaram em uma moto. Ao abrir o portão, o homem teria entrado e atirado na vítima que morreu no interior de sua casa. Foram disparados pelo menos três tiros.

Equipes da Polícia Militar e Civil foram ao local e já iniciaram as investigações. A vítima foi atendida em estado grave pelo Samu e precisou ser entubada no local para depois ser encaminhado ao hospital Santa Casa. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga para tentar chegar ao paradeiro do criminoso.