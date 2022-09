Homem atira na ex-mulher e fere também uma amiga dela, em Altamira

Um homem de 39 anos foi preso acusado de atirar e atingir a ex-esposa e uma amiga dela, em Altamira do Paraná. O crime ocorreu por volta da 23h55 desse sábado, 24, em um bar da cidade.

Segundo as vítimas, o atirador efetuou um disparo em direção à mesa em que a ex-mulher estava com outras duas mulheres. A ex-companheira do acusado, de 32 anos, foi atingida na cabeça.

Ele sofreu diversas perfurações (chumbos). A outra vítima, uma jovem de 23 anos, foi atingida no pescoço. As duas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

Os policiais militares estiveram no hospital e conversaram com as vítimas. A mulher afirmou que o autor do disparo era o seu ex-marido, que não aceita o término do relacionamento.

Ainda segundo a mulher, ela já foi ameaçada de morte, porém não formalizou a denúncia por medo. Após serem atendidas no hospital de Altamira do Paraná, as vítimas foram encaminhadas para Campo Mourão para passarem por cirurgia.

Logo após coletar informações, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o acusado ainda nas imediações do bar. No local do crime os policiais observaram fragmentos de chumbo, o que reforça a tese que o autor teria utilizado uma espingarda cartucheira para efetuar o disparo.

Ele negou a autoria do crime. A arma que teria sido utilizada não foi encontrada. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Campina da Lagoa.

