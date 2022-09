Em duas ocorrências, PM cumpre mandado de prisão e apreende moto adulterada

Um homem de 31 anos com mandado de prisão em aberto, foi preso por policiais militares, por volta das 21h30 desse sábado, na área central de Campo Mourão. Uma equipe da ROCAM estava em patrulhamento quando avistou um casal suspeito em uma motocicleta de cor preta.

Os policiais se aproximaram e realizaram a abordagem. Com o casal nenhum ilícito foi encontrado, porém ao checar os dados do rapaz, os militares estaduais constataram um mandado em aberto.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Campo Mourão.

MOTO ADULTERADA

A PM encaminhou para a delegacia também um jovem de 18 anos após ele ser abordado com uma motocicleta adulterada. Além de o escapamento estar com descarga livre, os policiais constataram que o veículo estava com uma placa feita de material plástico, com um adesivo colado por cima.

O chassi também apresentava indícios de remarcação, não sendo possível confirmar a origem da motocicleta. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Campo Mourão.