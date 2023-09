Homem armado com faca é preso após agredir e fazer ameaças de morte contra mulher

Os casos de violência doméstica continuam rotineiros em Campo Mourão, com as vítimas sofrendo todo tipo de ameaça dos companheiros. No final da tarde desse domingo, um homem foi preso com uma faca, com a qual fez ameaças à mulher.

Ele chegou em casa embriagado e a mulher decidiu sair com a filha de 1 ano e 8 meses para tomar sorvete, com objetivo de evitar discussões. No entanto, ao tentar sair, ela foi agarrada pelo braço.

Após conseguir se soltar, a vítima saiu na com a filha, sendo seguida pelo agressor, o qual teria puxado o cabelo da companheira e a todo momento tentava pegar a filha à força.

Populares precisaram intervir a fim de evitar mais agressões, bem como proteger a integridade da criança. O homem estava armado com uma faca, mas a arma foi retirada de suas mãos por outra mulher.

Com a chegada da Polícia Militar, ele passou a alegar que sua esposa não era uma boa mãe e que queria prejudicá-lo. A mulher decidiu denunciar o caso na delegacia e o companheiro foi preso. No entanto, enquanto era levado na viatura, ele voltou a fazer ameaças prometendo matar a mulher quando saísse da cadeia.