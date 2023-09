Com ingresso solidário, CM/Futsal recebe o Chopinzinho pelo Campeonato Paranaense

Em jogo que vale a aproximação das primeiras posições do grupo A no Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal recebe o Chopinzinho, nesta segunda-feira, 18, às 20h na Arena UTFPR (Belin Carolo).

Um duelo contra o agora vice-líder, que tem vantagem no número de pontos (29 contra 24 do Campo Mourão), e o mesmo número de jogos. O líder é o Foz que tem 30 pontos e dois jogos a mais que o Carneirão e Chopinzinho. Se vencer hoje, Campo Mourão entra na briga pela segunda colocação do grupo, que dá passagem direta para a terceira fase, e pode até ficar em primeiro dependendo do saldo de gols e dos resultados da última rodada.

INGRESSO SOLIDÁRIO

Em solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, quem for ao jogo e levar uma doação, poderá pagar meia entrada (R$ 10,00). Pode ser alimentos não perecíveis, roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal. Se optar pela entrada integral basta acessar o site do Campo Mourão Futsal ou direto na Marujo Sports.