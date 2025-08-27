Homem armado com faca é detido após confusão em Campo Mourão

A Polícia Militar foi acionada na tarde de ontem para verificar uma denúncia de que um homem, usando camiseta cinza, estaria armado em via pública. Durante o patrulhamento, a equipe recebeu novas informações de que o suspeito havia ameaçado pessoas na rua com uma faca e, em seguida, acabou sendo agredido por populares.

Pouco depois, os policiais localizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas. No momento da abordagem, o homem resistiu às ordens, chegando a tentar levar a mão à cintura, mas em seguida acatou as determinações policiais. Na revista pessoal, foi encontrada na cintura do suspeito uma faca com lâmina de aproximadamente 20 centímetros.

Questionado sobre a identidade, o homem forneceu um nome falso, mas a equipe confirmou, por meio de consulta em grupos policiais, sua verdadeira identificação, um jovem de 23 anos. Diante do crime de falsa identidade, foi dada voz de prisão. O suspeito se tornou agressivo e desacatou os militares com ofensas, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dele e da equipe.

Devido a múltiplas escoriações — resultado das agressões sofridas por populares —, o preso foi encaminhado à UPA, de onde foi transferido ao hospital Pronto Socorro para exames mais detalhados. Durante o atendimento médico, a irmã do suspeito compareceu e relatou que ele sofre de esquizofrenia e possui documentação para possível internamento.

Conforme a PM, os ataques sofridos pelo homem teriam sido motivados por ocorrências anteriores registradas contra ele, em que teria esfaqueado pessoas aleatoriamente na rua.