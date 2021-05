Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Campo Mourão, presta homenagens a mães linha de frente na Santa Casa

Em homenagem ao Dia das Mães o Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo de Campo Mourão -, por meio do Comitê de Saúde, fez a entrega de presentes para as mães que trabalham na linha de frente do Hospital Santa Casa, nos setores de atendimento ao Covid, Oncologia e Maternidade.

A ação foi em parceria com o Espaço Sou Arte. “Foi uma forma de o grupo agradecer por esse lindo trabalho em prol da sociedade mourãoense e região. O Comitê de Saúde do Núcleo gostaria de agradecer por toda dedicação que essas mulheres guerreiras têm nesse período tão difícil”, disse Mirian Regina Silva de Oliveira, psicóloga e líder de Comitê de Saúde, Grupo Mulheres do Brasil – Campo Mourão -, juntamente Lucinéia Scheffer, superintendente do hospital Santa Casa..

O Grupo Mulheres do Brasil, ONG – Organização Não Governamental -, sem fins lucrativos, foi criado em 2013 por 40 mulheres de diferentes segmentos, com o intuito de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. É presidido pela empresária Luiza Helena Trajano (Magalu) e atualmente reúne mais de 88 mil participantes no Brasil e no exterior, em 150 Núcleos.

“Em agosto de 2020 implantamos um Núcleo do Grupo Mulheres do Brasil em nossa cidade e desde então temos nos estruturado com a finalidade de mobilizarmos mais mulheres e firmarmos parcerias para uma Campo Mourão cada vez melhor”, declarou Julieta Lima, psicóloga Organizacional e Líder do Núcleo Mulheres do Brasil – Campo Mourão.

Para conhecer melhor os pressupostos do grupo, valores e ações, basta acessar o link www.grupomulheresdobrasil.org.br