Campanha educativa do Procon de Campo Mourão chega a estudantes da zona rural

O Procon de Campo Mourão levou, nesta quinta-feira (30), a campanha “Proconzinho: aprendendo seus direitos” à Escola Municipal do Campo Caetano Munhoz da Rocha, localizada na comunidade rural Alto Alegre. A ação tem como objetivo ensinar, de forma lúdica e prática, noções de consumo consciente e direitos do consumidor às crianças da rede municipal.

Durante a atividade, o ambiente escolar foi transformado em um verdadeiro “supermercado educativo”, o Supermercado Procon, onde os alunos puderam vivenciar situações do dia a dia de consumo. Eles aprenderam a observar itens essenciais na hora da compra, como data de validade, integridade das embalagens e rótulos legíveis. Também foram apresentados exemplos de brinquedos com defeitos, reforçando a importância de verificar se todos os produtos estão em boas condições de uso.

Além das orientações sobre consumo, a campanha incluiu atividades de educação financeira, com o uso de cédulas fictícias, o “Proconzinho”, que permitiram aos estudantes simular compras e compreender o valor do dinheiro e da boa escolha no momento de consumir.

A iniciativa integra o trabalho contínuo do Procon de Campo Mourão em promover a cidadania e a conscientização desde cedo, alcançando também os alunos das escolas da zona rural do município. “Nosso objetivo é levar conhecimento sobre o direito do consumidor de forma leve, divertida e acessível. Ao entrar nas escolas, conseguimos despertar nas crianças a importância de fazer escolhas conscientes e de saber que todos nós, como consumidores, temos direitos que precisam ser respeitados”, destaca Edilson Moreira, diretor do Procon de Campo Mourão.